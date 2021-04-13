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    • 14.04.2021 06:13
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    : ne kadar oldu? , , kaç TL?

    Sabah saatlerinden itibaren ve ne kadar oldu? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken haftanın üçüncü günüyle birlikte gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesini koruyor. Peki,14 Nisan dolar ne kadar oldu? , Euro, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    CANLI Döviz kuru: 14 Nisan Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    14 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 11 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    14 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1059

    Dolar satış: 8,1112

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,6961

    Euro Satış: 9,7060
        Haberler Ekonomi CANLI Döviz kuru: 14 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?