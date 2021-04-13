Siri'nin mucidine 16 milyar dolar (Ekonomi haberleri)

'KANAL İSTANBUL GÜÇLENDİRECEK'

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını söyledi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili de "Bu proje ile Türkiye, güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Olmazsa olmaz gerekliliktir" diye konuştu.