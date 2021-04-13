Siri'nin mucidine 16 milyar dolar (Ekonomi haberleri)

Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 16 milyar dolara satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin son aşamasına geldi. Nuance, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.
1 MİLYARLIK KAÇAĞA FREN
1 yılda tütün, alkollü içecek, şekerli meyve suyunu kapsayan bandrollü ürünlerin emanet usulü satışında 1 milyar liralık kayıp kaçak tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 'konsinye olarak malları bıraktık, dolayısıyla vergi ödemedik' denilen tespitler oldu" dedi.
'KANAL İSTANBUL GÜÇLENDİRECEK'
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını söyledi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili de "Bu proje ile Türkiye, güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Olmazsa olmaz gerekliliktir" diye konuştu.