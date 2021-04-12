Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada, normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan geldi.
Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.
Moskova hükümetinin 1,5 ay süreyle Türkiye'ye uçuşları durdurma kararı hem tatil için Türkiye hayali kuran yüz binlerce Rusya vatandaşını etkiledi, hem de Rus turizmine darbe vurdu.
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