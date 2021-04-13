Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 pide fiyatları kaç TL? Fırın çalışma saatleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşan Müslüman alemi bugün ilk orucunu tutmaya başladı. Akşam iftar sofrasında yer verilecek olan Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik.
2021 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bu yıl Ramazan pidesi il bazında "illerimizin maliyetleri dikkate alınarak" kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.
Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.
Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "maske, sosyal mesafe ve temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.
Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."
İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2021?
İstanbul'da 365 gram Ramazan pidesi 4 liradan, aynı gramajlı olan, yumurtalı ve susamlı olan pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.
İSTANBUL GÜNCEL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:
365 gram pide: 4 TL
365 gram pide (yumurtalı, susamlı): 5 TL