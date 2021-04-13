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    • Ekonomi
    • 13.04.2021 15:50
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    • 13.04.2021 15:50
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Müslüman alemi Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşarken bir yandan da mübarek ay ile özdeşleşmiş lezzet olan Ramazan pidesinin 2021 yılında hangi illerde ne kadara satılacağını merak ediyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetinin güncel fiyatları belli oldu. , , ? Sorusunun cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca de yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan pidesi ne kadar?

    Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 pide fiyatları kaç TL? Fırın çalışma saatleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşan Müslüman alemi bugün ilk orucunu tutmaya başladı. Akşam iftar sofrasında yer verilecek olan Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik.

    2021 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR PİDE FİYATLARI NE KADAR?

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Bu yıl Ramazan pidesi il bazında "illerimizin maliyetleri dikkate alınarak" kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

    Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

    Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "maske, sosyal mesafe ve temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

    Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

    İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2021?

    İstanbul'da 365 gram Ramazan pidesi 4 liradan, aynı gramajlı olan, yumurtalı ve susamlı olan pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.

    İSTANBUL GÜNCEL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

    İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:

    365 gram pide: 4 TL

    365 gram pide (yumurtalı, susamlı): 5 TL

        FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

        Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

        KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

        Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edilecek mübarek Ramazan alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

        1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

        2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak.

        3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

        4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

        5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

        6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.

        7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

            8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

            Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

            9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

            10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

            11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.
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            Haberler Ekonomi Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 pide fiyatları kaç TL? Fırın çalışma saatleri…