13 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|31,30
|7,99
|Jantsa Jant Sanayi
|771,30
|746,10
|3,38
|Türk Traktör
|204,10
|199,00
|2,56
|Mavi Giyim
|42,70
|41,72
|2,35
|Ereğli Demir Çelik
|16,78
|16,40
|2,32
|Hektaş
|28,66
|28,32
|1,20
|Koza Madencilik
|14,17
|14,02
|1,07
|Net Holding
|5,08
|5,03
|0,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,84
|11,74
|0,85
|Bim Mağazalar
|69,50
|69,05
|0,65
|Koza Altın
|112,40
|111,90
|0,45
|Doğuş Otomotiv
|28,62
|28,60
|0,07
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,21
|10,99
|-7,10
|Kerevitaş Gıda
|5,94
|6,31
|-5,86
|Nuh Çimento
|52,95
|55,60
|-4,77
|Vestel
|33,84
|35,50
|-4,68
|Tukaş
|7,94
|8,28
|-4,11
|Bera Holding
|26,30
|27,42
|-4,08
|Halk GMYO
|3,10
|3,23
|-4,02
|Ege Gübre
|220,40
|229,60
|-4,01
|Alkim Kimya
|16,72
|17,41
|-3,96
|Türkiye Sigorta
|5,66
|5,89
|-3,90
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,34
|-3,73
|Parsan
|30,04
|31,16
|-3,59
|Esenboğa Elektrik
|34,06
|35,32
|-3,57
|Albaraka Türk
|1,70
|1,76
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|68,70
|71,05
|-3,31
|Polisan Holding
|2,93
|3,03
|-3,30
|İş GMYO
|1,77
|1,83
|-3,28
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,18
|31,20
|-3,27
|Konya Çimento
|960,30
|992,70
|-3,26
|Netaş Telekomünikasyon
|24,86
|25,68
|-3,19