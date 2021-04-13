13 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,80 31,30 7,99 Jantsa Jant Sanayi 771,30 746,10 3,38 Türk Traktör 204,10 199,00 2,56 Mavi Giyim 42,70 41,72 2,35 Ereğli Demir Çelik 16,78 16,40 2,32 Hektaş 28,66 28,32 1,20 Koza Madencilik 14,17 14,02 1,07 Net Holding 5,08 5,03 0,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,84 11,74 0,85 Bim Mağazalar 69,50 69,05 0,65 Koza Altın 112,40 111,90 0,45 Doğuş Otomotiv 28,62 28,60 0,07

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,21 10,99 -7,10 Kerevitaş Gıda 5,94 6,31 -5,86 Nuh Çimento 52,95 55,60 -4,77 Vestel 33,84 35,50 -4,68 Tukaş 7,94 8,28 -4,11 Bera Holding 26,30 27,42 -4,08 Halk GMYO 3,10 3,23 -4,02 Ege Gübre 220,40 229,60 -4,01 Alkim Kimya 16,72 17,41 -3,96 Türkiye Sigorta 5,66 5,89 -3,90 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,29 1,34 -3,73 Parsan 30,04 31,16 -3,59 Esenboğa Elektrik 34,06 35,32 -3,57 Albaraka Türk 1,70 1,76 -3,41 Coca Cola İçecek 68,70 71,05 -3,31 Polisan Holding 2,93 3,03 -3,30 İş GMYO 1,77 1,83 -3,28 Tofaş Oto Fabrikası 30,18 31,20 -3,27 Konya Çimento 960,30 992,70 -3,26 Netaş Telekomünikasyon 24,86 25,68 -3,19