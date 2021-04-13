İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.
Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.
İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 54'Ü SATILDI
Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu.
Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI 387 ADET OLDU
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.
Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.
Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.