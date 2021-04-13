ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI 387 ADET OLDU

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.