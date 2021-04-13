Otomotive 50 milyon euroluk yeni yatırım! En büyüğü olacak...

Türkiye'nin yanısıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanısıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp'ın TOSB'daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.
PANDEMİDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
Yenişafak'ın haberine göre TOSB Yönetim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Burhanoğlu, Oğuzhan Deniz ve İgal Zakuto ile Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan ve İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Haluk Düzgün katıldı.
Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB'un pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, "TOSB'da 70 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Beyçelik Gestamp'ın yeni fabrikası, OSB'mizde tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp'ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı olacak" dedi.