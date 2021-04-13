Otomotive 50 milyon euroluk yeni yatırım! En büyüğü olacak...

Türkiye'nin yanısıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanısıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp'ın TOSB'daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.