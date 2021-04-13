Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.04.2021 06:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 06:25
    ABONE OL

    e 50 milyon euroluk yeni yatırım! En büyüğü olacak...

    Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'ye yapılan milyonluk yatırımlar devam ediyor. Son olarak TOSB'da kurulacak 50 milyon euroluk yeni tesis için imzalar atıldı. 70 bin metrekarelik alana kurulacak üretim tesisi, TOSB’da tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla dikkat çekiyor.

    Otomotive 50 milyon euroluk yeni yatırım! En büyüğü olacak...

    Türkiye'nin yanısıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanısıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp'ın TOSB'daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.

    PANDEMİDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
    Yenişafak'ın haberine göre TOSB Yönetim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Burhanoğlu, Oğuzhan Deniz ve İgal Zakuto ile Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan ve İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Haluk Düzgün katıldı.

    Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB'un pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, "TOSB'da 70 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Beyçelik Gestamp'ın yeni fabrikası, OSB'mizde tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp'ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı olacak" dedi.

        25 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR
        Toplamda 2800 dönüm alanda TOSB'daki 92 sanayi parselinden 85'inde üretim yapıldığını anlatan Dudaroğlu, "Türkiye'nin tedarik sanayi merkeziyiz. Sunduğumuz katkının yanında 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayının giderek artması önemli bir gelişme" dedi.

        2022 YILINDA ÜRETİME GEÇECEK
        Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türkiye'de şasi üzerine kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da TOSB'da gerçekleştiriyoruz. 50 milyon avroluk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız 45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 750 kişiye istihdam sağlayacak" diye konuştu. Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4.0 alt yapısıyla hayata geçecek fabrikada müşterilerinin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacakları bilgisini veren Çelik, "2022 yılı sonunda üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Otomotive 50 milyon euroluk yeni yatırım! En büyüğü olacak...