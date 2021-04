ABD'deki Halkbank'a kumpas davasında karar ne olacak?

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "Halkbank davasında ne olur?" başlıklı o yazısı

ABD'deki FETÖ kumpasıyla başlatılan Halkbank davasında pazartesi günü kritik bir gündü. Bankanın New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda taraflar dinlendi. Halkbank avukatları ABD'deki 'Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında bankanın orada yargılanamayacağını savundu. ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını, Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank'ın dokunulmazlık açısından eş anlamlı olduklarını ifade ettiler. Yargıç ise 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınan ve yargılanan Hakan Atilla örneğini verdi. O dönemde Atilla'nın diplomatik dokunulmazlık talebinin olmadığını söyleyerek, Halkbank avukatlarını köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

Henüz karar çıkmadı. Ay sonunu bulabilir. Heyet "Halkbank ABD'de yargılanamaz" kararı verirse 6 yıldır Türkiye üzerinde her fırsatta baskı yapılmaya çalışılan dosya kapanacak.

Bu mümkün mü?

Olabilirdi belki…

Neden belki diyorum…

Çünkü kafama takılan bir şeyler var. Hakikaten, madem ABD'de böyle bir yasa vardı, Hakan Atilla yargılaması başlamadan önce neden bu yönde talepte bulunmadık? Bulunsaydık sözde FETÖ belgeleriyle başlatılan Halkbank davası hiç açılmadan bitebilir miydi? 17/25 Aralık'ta başlayan süreçte piyasa değeri yüzde 70 düşen banka bugün farklı bir noktada olur muydu?

Bu soruların bir kısmının yanıtını bulmak için o döneme doğru hafızayı sarmak gerekir.

Biliyorsunuz, 19 Mart 2016'da Rıza Sarraf tutuklandı. Tam bir yıl sonra Hakan Atilla New York'a gitti ve gözaltına alındı. 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'deki dava sürecinde Halkbank avukatlık masraflarını karşıladı. Ancak kendisinin savunma noktasında bankayı çok da müdahil etmediğini biliyorum. Hatta bazı oturumların kapalı yapıldığını da… Oralarda ne olduğu soru işareti…

Geçenlerde birdenbire izne çıktı. Borsa İstanbul'daki görevinden gitti. Etrafta çeşitli söylentiler var.

Pazartesi günkü duruşmayla bunların bağlantısı var mı?

Bekleyip göreceğiz…

