Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.04.2021 12:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2021 12:38
    ABONE OL

    ATM'den gidip hemen çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik binlerce lira verilecek! Anında hesaba yatacak!

    Emekliye tek seferlik binlerce lira verilecek! Anında hesaba yatacak! Milyonlarca emekli geçtiğimiz aylarda zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor. Öte yandan emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

    takvim.com.tr
    ATM'den gidip çekeceksiniz! Tek seferlik 4 bin 500 lira verilecek!

    Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü. Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak.

    Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.

    Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj geliyor.

    Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.

    GÖZLER KARARDA

    Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

    EN AZ 4.500 TL

    En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak.

    Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

    Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.

    Milyonlarca emekliye bir müjde daha: Maaş zammından sonra ek ödeme zammı

    Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

        Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi...

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Ekranda böyle aksiyon görülmedi! Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu perişan etti

        Son dakika! Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.

        Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

        Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.

        Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

        Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.

        Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti. TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

        "EMEKLİYE 6 AYDA BİR ZAM UYGULANMALI"

        Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

        Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."

        65 YAŞ ÜSTÜNE EVİNDE TESLİM

        Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

            DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

            Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. 2020 sonu enflasyonunun baz alınacağı senaryoyla ikramiyenin 1.146 lira olacağını varsayarsak bu durumda vefat eden emeklinin eşine 573 lira, yetim çocuğa 286.5 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 859.5 lira ikramiye ödenecek.

            YENİ BAŞVURANA VERİLECEK Mİ?

            Evet. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK'dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK'lılar ve Bağkur'lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi ATM'den gidip hemen çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik binlerce lira verilecek! Anında hesaba yatacak!