Milliyet'in haberine göre iki Çinli dev Xiaomi ve TCL de Türkiye'de üretim planlarını açıkladı. Türkiye'de yıllardır Samsung, LG, Philips gibi dünya devi markaların TV modellerinin üretimi Türk firmaların tesislerinde gerçekleştiriliyor. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Türkiye'de TV üretim planıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk etapta akıllı telefon üretimine odaklanacağız. Ayrıca diğer ürünlerimiz üzerinde çalışıyor ve üretim konusunda fizibilite araştırması yapıyoruz. Özellikle TV üretim fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Bu konudaki fizibilite çalışması telefon üretimi öncesinde başlamıştı. İstediğimiz şartlar oluşursa bu yıl sonuna doğru ya da gelecek yılın başlarında Türkiye'de üretilen Mi TV'leri, Türkiye'de satmak gibi bir planımız var. Henüz yeni bir üretim tesisi mi olacak ya da var olan bir üretici ile mi anlaşacağımıza karar vermedik."

AVRUPA'NIN ÜSSÜ TÜRKİYE

Türkiye'nin en büyük TV üreticilerinden Sunny Elektronik'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Türkiye'nin önemli bir TV üretim üssü olduğunu belirterek, "Sektör 2020 yılını 4 milyon adetle kapattı. Ayrıca televizyonda 7.5 milyon adetlik de ihracat rakamımız var. Vestel tek başına bunun 6 milyonunu gerçekleştiriyor" dedi.