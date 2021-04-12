AIRBAG'LER PATLAMIŞ

Kaza anında ilk önce emniyet kemeri patlıyor. Ve bir daha eskisi gibi çalışmıyor. Olması gereken ise bu sensör ve kemerlerin değişmesi. Servislerde bunun maliyeti araca göre 5 bin ila 15 bin lira arasında. Ancak sanayide neredeyse bin liraya öylesine bir tamir yapılıyor. Ve araç yeni alıcısana böyle satılıyor. Kemerlerden sonra yine hayati önemi olan airbag kontrolüne geçiyoruz. Ben yine bakıp bunlar sağlam diyorum ama usta bakıp patlamış olduğunu tespit ediyor ve ekliyor: "Çok ustaca sarılmış. Bazıları tamir ettiriyor ama fabrikadan çıkışla aynı şey olmuyor. Eksperlerden kaçmaz ama normal vatandaş bunları anlamaz."