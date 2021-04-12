Pandemİ döneminin hemen başlarında bazı otomobillerin ikinci el fiyatları neredeyse sıfır fiyatlarını geçmişti. Üretim bandında yaşanan sıkıntılar talebin karşılanmasında olumsuz etkiye neden olunca ikinci el otomotiv piyasası en hareketli günlerini yaşamaya başladı. Fiyatlardaki hızlı yükseliş, kur zammı beklentisi ve vergi artışları piyasanın dinamiklerini değiştirince ikinci el iyice değere bindi. Durum böyle olunca yaşlı, hasarlı, çok kullanılmış demeden herkes ikinci elin peşine düştü. Bu da en çok oto eksperlerinin mesaisine yansıdı.
Oto eksperliğinin bir okulu yok. Pisayada çalışan eksperlerin neredeyse hepsi çekirdekten yetişme. Lise çağında sanayide başladıkları çıraklık bugünlerde onları ayrı bir noktaya konumlandırmış. Herkes onlara danışıyor, güveniyor. İkili ticarette kilidin anahtarı onlarda. Alıcı da satıcı da onların yazacağı iki satırlık rapora bakıyor. Böyle olunca işin sorumluluğu da yüksek. Ama onlar artık gelen her aracın notunu neredeyse ilk görüşte veriyor. Çıkan sesin tonundan teşhisi koyuyor.
HER OTOYA 20 DAKİKA SÜRE
Pandemi döneminde hareketlenen ikinci el piyasası onlara fazladan iş yükü getirmiş. Ben de bu hafta onların arasına katılıp oto eksperliğini deneyimledim. Milliyet'te yer alan habere göre, Esenyurt'daki Pilot Garage şubesinde bir gün çalıştım. Bugün ustam mekanik uzmanı Kaan Aluç. Önce bana kıyafetleri verip sabah ilk gelen araca bakarken nelere dikkat etmem gerektiğini anlatıyor. Bir eksper günde ortalama 25-30 araca bakıyormuş. Bir aracın detaylı incelenmesi ortalama 20 dakika. Eğer bir sorun çıkarsa eksperler çorap söküğü gibi ipi çekmeye başlıyor. O zaman bu süre daha da uzuyor.