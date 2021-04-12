ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın! 300 işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama!

ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? ÇAYKUR 300 işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor. ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın iş sahibi olmak için başvuran adaylar tarafından merak ediliyor. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada; 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi için kura çekilişi 12 Nisan Pazartesi günü yapılıyor. İşte ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası!
ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN!
ÇAYKUR'un Rize'deki fabrikalarda istihdam etmek için alımını yapacağı 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi 12 Nisan Pazartesi günü saat: 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile belirlenecek.
Pandemi şartları nedeniyle kuraya vatandaşlar alınmayacak. Noter tarafından çekilecek kurayı ÇAYKUR yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek.
Kura çekilişi için herhangi bir canlı yayın bulunmuyor.