Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2021 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 11:20
    ABONE OL

    canlı yayın! 300 işçi alımı isim listesi sorgulama!

    canlı yayın başvurusunda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek alınacak işçilerin belirleneceği kura çekilişi 12 Nisan günü yapılıyor. 300 beden işçisi alımı sonuçları belli olacak. Peki, var mı? ÇAYKUR kura çekilişi canlı izleme yolları nelerdir? ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın! 300 işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama!

    ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? ÇAYKUR 300 işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor. ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın iş sahibi olmak için başvuran adaylar tarafından merak ediliyor. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada; 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi için kura çekilişi 12 Nisan Pazartesi günü yapılıyor. İşte ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası!

    ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN!

    ÇAYKUR'un Rize'deki fabrikalarda istihdam etmek için alımını yapacağı 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi 12 Nisan Pazartesi günü saat: 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

    Pandemi şartları nedeniyle kuraya vatandaşlar alınmayacak. Noter tarafından çekilecek kurayı ÇAYKUR yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek.

    Kura çekilişi için herhangi bir canlı yayın bulunmuyor.

        ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

        Olay53'ün haberine göre ÇAYKUR kura sonuçları şu şekilde oluştu:

        ÇİFTLİK ÇAY FABRİKASI

        Asıl: 205-77-119-68-145

        Yedek: 124-58-108-209-75

        HEMŞİN ORGANİK ÇAY FABRİKASI

        Asıl: 122-52-199-225-205

        Yedek: 65-200-117-197-149

        KALECİK ÇAY FABRİKASI

        Asıl: 57-55-11-110-109

        Yedek: 47-7-138-106-162

        AZAKLI ÇAY FABRİKASI

        Asıl: 23-37-217-75-172

        Yedek: 24-145-221-119-130

        DEREPAZARI ÇAY FABRİKASI

        Asıl: 203-196-231-78-144

        Yedek: 63-111-148-7-219

        KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere çay eksperliği veya çay tarımı ve işletme teknolojisi bölümü mezunu KPSS 60 puan şartı aranan 200 çay eksperi ve 300 beden işçisi (tahmil tahliye) olmak üzere 500 mevsimlik işçi alımı başvuruları 22-26 Mart tarihleri arasında yapıldı.

            Çay eksperliği için 143 kişi başvuruda bulunurken, alımı yapılacak 200 kişilik kontenjan dolmadığı için ÇAYKUR eksik kalan çay eksperliği kadrosu için önümüzdeki günlerde KPSS şartını kaldırarak yeniden İŞKUR üzerinden başvuru alımına çıkacak.

            ÇAYKUR'un Rize'deki fabrikalarda istihdam etmek için alımını yapacağı 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi yarın (12 Nisan Pazartesi günü) saat: 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

            Pandemi şartları nedeniyle kuraya vatandaşlar alınmayacak. Noter tarafından çekilecek kurayı ÇAYKUR yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek.

            300 beden işçisi için toplam 35 bin 412 başvuru yapılırken, başvurulardan 22 bin 957'si Rize için, 6 bin 559'u Trabzon için, 4 bin 317'si Artvin için ve 1579'u Giresun için gerçekleşti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın! 300 işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama!