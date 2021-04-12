ÇAYKUR kura çekilişi canlı yayın! 300 işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Çay eksperliği için 143 kişi başvuruda bulunurken, alımı yapılacak 200 kişilik kontenjan dolmadığı için ÇAYKUR eksik kalan çay eksperliği kadrosu için önümüzdeki günlerde KPSS şartını kaldırarak yeniden İŞKUR üzerinden başvuru alımına çıkacak.

ÇAYKUR'un Rize'deki fabrikalarda istihdam etmek için alımını yapacağı 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi yarın (12 Nisan Pazartesi günü) saat: 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

Pandemi şartları nedeniyle kuraya vatandaşlar alınmayacak. Noter tarafından çekilecek kurayı ÇAYKUR yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek.

300 beden işçisi için toplam 35 bin 412 başvuru yapılırken, başvurulardan 22 bin 957'si Rize için, 6 bin 559'u Trabzon için, 4 bin 317'si Artvin için ve 1579'u Giresun için gerçekleşti.