Hurmanın kilo fiyatı 14-80 TL (Ekonomi haberleri)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın satışları arttı. İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı Enes Arslaner, "Satışlarımızda artış var. Genelde İran ve Tunus hurmaları tercih ediliyor. En uygun hurma 14 liralık kilogram fiyatıyla İran hurması, en pahalısı ise 80 liralık fiyatıyla Kudüs hurması" dedi.
ROKET MOTORU TESTİ GEÇTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı. Varank, "Adım adım Ay'a gidiyoruz" diye konuştu.
MOBİLYACILAR HEDEF BÜYÜTTÜ
İlk 3 ayda ihracatını 963 milyon dolar seviyesine yükselten mobilya sektörü, yıl sonu hedefini revize etti. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, "Bu yıl hedef 3.5'ten 4.5 milyar dolara çıkarmaktı. İnşallah 5 milyar doları yakalayacağız" dedi.