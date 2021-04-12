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    Hurmanın kilo fiyatı 14-80 TL (Ekonomi haberleri)

    Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın satışları arttı. 'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı er, "Satışlarımızda artış var. Genelde ve hurmaları tercih ediliyor. En uygun hurma 14 liralık kilogram fiyatıyla sı, en pahalısı ise 80 liralık fiyatıyla sı" dedi.

    Hurmanın kilo fiyatı 14-80 TL

    Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın satışları arttı. İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı Enes Arslaner, "Satışlarımızda artış var. Genelde İran ve Tunus hurmaları tercih ediliyor. En uygun hurma 14 liralık kilogram fiyatıyla İran hurması, en pahalısı ise 80 liralık fiyatıyla Kudüs hurması" dedi.

    ROKET MOTORU TESTİ GEÇTİ
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı. Varank, "Adım adım Ay'a gidiyoruz" diye konuştu.

    MOBİLYACILAR HEDEF BÜYÜTTÜ
    İlk 3 ayda ihracatını 963 milyon dolar seviyesine yükselten mobilya sektörü, yıl sonu hedefini revize etti. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, "Bu yıl hedef 3.5'ten 4.5 milyar dolara çıkarmaktı. İnşallah 5 milyar doları yakalayacağız" dedi.

        25 TANE ÜRETİLECEK
        Formula 1 tasarımcısı Gordon Murray'in, 3 kez F1 dünya şampiyonu olan ve 2019'da vefat eden efsanevi yarışçı Niki Lauda'ya adadığı T.50s, sadece 25 adet üretilecek. Araçta 725 beygir gücü üreten Cosworth V12 motoru kullanılacak. 2023 başında Niki Lauda'nın ismini taşıyan pist versiyonlarının üretimine başlanması bekleniyor. Otomobilin fiyatı ise vergiler hariç 3.6 milyon euro.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BÜYÜYOR
        Milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulama daha devreye alınıyor. Nakdi ücret desteği aylık bin 500 liraya çıkarılırken, bu ödemeden restoran ve kafe çalışanları da yararlanacak. 2 ay sürecek destekten damga vergisi kesilmeyecek. Sektördeki işyerlerine çalışan başına aylık bin 341 lira prim desteği verilecek.

        21 BİN ÜRETİCİNİN YAPILANDIRMA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile salgından en çok etkilenen kesimlerin başında gelen çiftçilerin de nefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında 21 bin çiftçinin yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki kredi borcu yapılandırılıyor. Hazal ATEŞ.

            GÜVENLİK GARANTİSİ
            Nükleer enerjiye yönelik yatırımlar sürerken; insan, çevre güvenliği için de gerekli önlemler alınıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS sahasının zemin özelliklerinin her bir yapı için incelendiğini ve inşaatta kullanılan beton tasarımının mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapıldığını söyledi. Dönmez, santrallerin bacasından herhangi bir atığın çıkmasının söz konusu olmadığını belirtti. Hazal ATEŞ.
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            Haberler Ekonomi Hurmanın kilo fiyatı 14-80 TL (Ekonomi haberleri)