Hurmanın kilo fiyatı 14-80 TL (Ekonomi haberleri)

21 BİN ÜRETİCİNİN YAPILANDIRMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile salgından en çok etkilenen kesimlerin başında gelen çiftçilerin de nefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında 21 bin çiftçinin yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki kredi borcu yapılandırılıyor. Hazal ATEŞ.