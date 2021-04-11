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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 17:59
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    • 11.04.2021 17:59
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    ! de bebek ürünlerinde fırsatlar!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Belirli tarih aralığında indirimli pek çok kategoriden ürünleri satışa sunan ŞOK marketlerde yine bütçeye uygun kampanyalar dikkat çekiyor. Özellikle de bebek ürünlerinde fırsatlar ön plana çıkıyor, bebeğinin ihtiyaçlarını uyguna karşılamak isteyenler haberimizdeki güncel kataloğa göz atabilir ve alacaklarını belirleyebilir.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2021 Çarşamba!

    Gündemde yoğun bir şekilde ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2021 Çarşamba araştırması yapılıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeden önce güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmayabilirsiniz. Yine birbirinden farklı çeşitli kategorilerdeki ürünleri bütçeye dost fiyatlarla vatandaşlara sunan ŞOK aktüel 25 TL ve üzeri alışveriş fırsatları da sizleri bekliyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

    Bebek Yastığı 9,99 TL
    Ortodentik Emzik 2'li 7,99 TL
    Bebek Body 2'li 10,95 TL

    Bebek Ter Havlusu 3'lü 9,99 TL
    Bebek Çorabı 3'lü 4,99 TL
    Bebek Ağız Silme Bezi 4'lü 7,99 TL
    Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL
    Pantone Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL
    Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL
    Hello Kitty Bebek Çantası 29,95 TL
    Hello Kitty Çocuk Cüzdanı 11,95 TL
    Hello Kitty Çok Amaçlı Çanta 11,95 TL

    3 Katlı Dolap 129 TL
    Paşabahçe Cam Biberon 39,95 TL
    Renga Desenli Moi Matara 330 cc 12,95 TL

    Doli Toz Mama Kabı 280 cc 6,95 TL
    Desenli Zuzu Alıştırma Bardağı 29,95 TL
    Fisher-Price Akıllı Saat 59,90 TL
    Fisher-Price Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 59,90 TL

    Fisher-Price Çıngıraklı Top 16,95 TL
    Fisher-Price Çıngıraklı Oyun Arkadaşı 19,95 TL
    Fisher-Price Sevimli Hayvancık Dişlikleri 12,95 TL
    Eğitici Klozet 74,90 TL
    Soft Aktivite Küpleri 9'lu 49,95 TL
    Kutulu Bebiş Bebek 29,95 TL
    Handy Çit Seti 99 TL
    Bebek Puzzle 7,99 TL
    Taşıtlar Puzzle 11,95 TL

        Pilsan Kırılmaz Araba 3'lü 12,95 TL
        Çift Renkli Lazımlık Adaptör 14,95 TL
        Desenli Çocuk Tabure 9,99 TL
        Desenli Maşrapa 5,99 TL
        Pisi Pisi Kitap Çeşitleri 5,99 TL
        GoKidy İlk Arabam 49,95 TL

        İlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TL
        Rakamlı Yer Karosu 29,95 TLBul-Tak Kaplumbağa 14,95 TL
        Çıngıraklı Altıgen Kule 19,95 TL
        Bul-Tak Ev 24,95 TL
        Mama Sandalyesi 59,90 TL
        Sevimli Telefon 12,95 TL
        Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 17 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
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        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2021 Çarşamba! ŞOK aktüelde bebek ürünlerinde fırsatlar!