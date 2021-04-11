Gündemde yoğun bir şekilde ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2021 Çarşamba araştırması yapılıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeden önce güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmayabilirsiniz. Yine birbirinden farklı çeşitli kategorilerdeki ürünleri bütçeye dost fiyatlarla vatandaşlara sunan ŞOK aktüel 25 TL ve üzeri alışveriş fırsatları da sizleri bekliyor.