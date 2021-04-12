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    • Ekonomi
    • 13.04.2021 08:25
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    • 13.04.2021 08:25
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    ----İNG-- konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı! Kredi faiz oranları tavan yaptı!

    Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Nisan 2021 yarıyılında bankaların tüm kredi kampanyaları değişiyor. Bu yarıyılda alıcıların kullanabilecekleri kredi kampanyalarını sayfamızda detaylı olarak verdik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. İşte , , , , ve İNG bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

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    Kredi faiz oranları son dakika rekor kırdı! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı

    Nisan 2021 yarıyılında bankaların tüm kredi kampanyaları değişiyor. Bu yarıyılda alıcıların kullanabilecekleri kredi kampanyalarını tüm detayları ile inceledik. Devlet bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarının sunduğu tüm özel imkânlar ayrı ayrı sizlerle. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

    VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

    Taşıt kredisi: %1.55'den

    İhtiyaç kredisi %1.57'den

    SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    Tüketici kredisi: %1.51'den

    Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

    Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

    Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

    ÖZEL BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ

    QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.49

    CEPTETEB, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.60,

    İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.64,

    HSBC Bank ihtiyaç kredisi yüzde 1.95,

    Şekerbank kredi faiz oranı yüzde 1.89 seviyesinde yer alıyor.

        YÜKSEK KREDİ VEREN BANKALAR

        Garanti BBVA 100.000 TL,

        Denizbank 100.000 TL,

        Yapı Kredi Bankası 200.000 TL.

        İş Bankası 100.000 TL,

        QNB Finansbank 70.000 TL,

        İNG Bank 50.000 TL,

        Vakıfbank 125.000 TL,

        Ziraat Bankası 100.000 TL,

        Halkbank 100.000 TL,


        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

        18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.

            Ev Kredisi Nasıl Alınır?

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

            Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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            Haberler Ekonomi Halkbank-Vakıfbank-Ziraat-Akbank-İNG-TEB-Denizbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı! Kredi faiz oranları son dakika tavan yaptı!