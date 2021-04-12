Nisan 2021 yarıyılında bankaların tüm kredi kampanyaları değişiyor. Bu yarıyılda alıcıların kullanabilecekleri kredi kampanyalarını tüm detayları ile inceledik. Devlet bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarının sunduğu tüm özel imkânlar ayrı ayrı sizlerle. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.55'den
İhtiyaç kredisi %1.57'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
ÖZEL BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.49
CEPTETEB, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.60,
İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.64,
HSBC Bank ihtiyaç kredisi yüzde 1.95,
Şekerbank kredi faiz oranı yüzde 1.89 seviyesinde yer alıyor.