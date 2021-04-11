Son dakika faiz depremi: 12 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?