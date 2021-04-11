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    • Ekonomi
    • 12.04.2021 07:43
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    • 12.04.2021 07:43
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    Tam 8 banka faizi yükseltti, 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bankalarda faiz depremi!

    faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bu anlamda yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç ? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir.

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika faiz depremi! Tam 8 banka faizi yükseltti!

    Son dakika faiz depremi: 12 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?


        32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!

        Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 119.00 seviyesi ile Burgan Bank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.

        BMB: HEM MEVDUAT HEM DE KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

        Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 2 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 10 baz puan artışla %17,87 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla %1,20 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla %0,45 oldu.

        TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 72 baz puan artışla %21,78 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 30 baz puan artışla %18,18; taşıt kredi faizleri 25 baz puan artışla %20,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 19 baz puan artışla %23,74 olarak gerçekleşti.

        REPO HESABI AÇANLARIN 32 GÜNLÜK KAZANCI KAÇ TL?

        Repo, kısa süreli bir menkul değerin belirli bir süre aralığının sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını taahhüt eden satış işlemidir. Bankalar aracılığıyla otomatik repo talimatı vererek repo işleminizin düzenli olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Tam 8 banka faizi yükseltti, 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bankalarda son dakika faiz depremi!