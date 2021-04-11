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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 14:59
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    • 11.04.2021 15:26
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    bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? tarihi açıkladı!

    Gündemde milyonlarca kişi bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. sayılı günler kala 2018 yılından bu yana dini bayramlarda milyonlarca emekliye ödenen ikramiyenin bu yıl kaç TL olacağı da merak konusu oldu. Son dakika haberine göre , ve ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı. İşte ı emekli ikramiyesi tarihleri!

    takvim.com.tr
    Emekli ikramiyeleri için tarih belli oldu!

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye verilen ikramiye ek gelir olarak rahat bir nefes aldırıyor. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ramazan ve kurban bayramı ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

    2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

    2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

        EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK? İŞTE EN NET HESAPLAMASI!

        2018 enflasyon oranı: Yüzde 20,30
        2019 enflasyon oranı: Yüzde 11,84
        2020 enflasyon oranı: Yüzde 14,60

        ENFLASYON ORANINA GÖRE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

        3 yıllık zam gelirse: 1541 TL
        2 yıllık zam gelirse: 1281 TL
        1 yıllık zam gelirse: 1146 TL

        İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

        Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

        Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

        2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

        Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.


        Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

        Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan tarihi açıkladı!