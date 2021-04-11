Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye verilen ikramiye ek gelir olarak rahat bir nefes aldırıyor. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ramazan ve kurban bayramı ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...
2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."
2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.