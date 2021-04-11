Altcoinler neden düştü? 2021 Coinler neden düşüyor? 10 Nisan Bitcoin para piyasasında son durum nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kripto para yatırımı yapanlar ya da yapmak isteyenler konuya dair gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Peki ibre neden azalışı gösteriyor, coinlerde düşüş yaşanmasının sebebi nedir? Güncel bitcoin ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
COİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?
Koinbox'ın haberinde yer alan kripto para uzmanı Ki-Young Ju değerlendirmelerine göre; Güney Kore'deki en büyük kripto para borsalardan biri olan Bithumb tüm borsalar düşerken keskin bir BTC girişi gördü.
Kimchi primi 2018'deki boğa koşusundan sonra ilk kez kripto para piyasasını etkiledi. Kimchi primi %20 yükseldi Kore borsalarında Bitcoin fiyatı 70.000 doların üzerine çıktı.
9 NİSAN KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.89 artışla 408.7 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 19.20 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 63.15 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 63 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 971 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 9,185 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,127 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.2'sini Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar dolar düzeyindeydi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"RippleX geliştirme platformunun arkasındaki ekip, uzun süredir XRPL odaklı çözümlere entegre olmuş durumda. Şimdi, XRP Ledger'da kodlama sürecini önemli ölçüde azaltan yepyeni bir kitaplık yayınladı. Ripple, XRP Ledger ile etkileşim için saf bir Python uygulaması olan xrpl-py'nin lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor.