COİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Koinbox'ın haberinde yer alan kripto para uzmanı Ki-Young Ju değerlendirmelerine göre; Güney Kore'deki en büyük kripto para borsalardan biri olan Bithumb tüm borsalar düşerken keskin bir BTC girişi gördü.

Kimchi primi 2018'deki boğa koşusundan sonra ilk kez kripto para piyasasını etkiledi. Kimchi primi %20 yükseldi Kore borsalarında Bitcoin fiyatı 70.000 doların üzerine çıktı.



9 NİSAN KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.89 artışla 408.7 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 19.20 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 63.15 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 63 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 971 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.