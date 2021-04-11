Faizler sıfırlandı! 75.000 TL indirim! Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. İşte Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları.. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
İşte 2021 Nisan Toyota fiyat listesi ve kampanyanın detayları...
Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek. 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor. Ancak kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.
Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR'de 75.000 TL fırsat
Pandemi dönemi otomobil sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yüzden de pek çok kişi, hayalini kurduğu arabayı satın almak için kampanyaları ve uygun kredi imkanlarını bekliyor. Ayrıca otomobil markaları da kampanyalar ile piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Toyota da bahar kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor.