Doğu Anadolu'dan 169 ülkeye milyon dolarlık ihracat!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten, 169 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.
Geçen yıl ocak-mart ayları arasında 431 milyon 915 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 42,89 artışla 617 milyon 154 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
İlk çeyrekte en çok ihracat artışı sanayi, tarım ve madencilikten oldu
2020 yılının ilk 3 ayında 327 milyon 356 bin dolarlık sanayi, 85 milyon 903 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 28,63'lük artışla 421 milyon 82 bin, tarım ürünlerinde yüzde 86,27'lik yükselişle 160 milyon 12 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Bu yıl madencilik sektörünün ocak-mart ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 93,30 artarak 18 milyon 654 bin dolardan 36 milyon 58 bin dolara ulaştı.
Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 64 milyon 822 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 58 milyon 128 bin dolar ile hazır giyim, 57 milyon 827 bin dolar ile makine sektörü izledi.
DAİB üyesi firmalar, ocak-mart aylarında tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 11 milyon 344 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 76 milyon 486 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 9 milyon 664 bin dolarlık gelir elde etti.