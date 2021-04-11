Doğu Anadolu'dan 169 ülkeye milyon dolarlık ihracat!

Bu yıl madencilik sektörünün ocak-mart ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 93,30 artarak 18 milyon 654 bin dolardan 36 milyon 58 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 64 milyon 822 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 58 milyon 128 bin dolar ile hazır giyim, 57 milyon 827 bin dolar ile makine sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-mart aylarında tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 11 milyon 344 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 76 milyon 486 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 9 milyon 664 bin dolarlık gelir elde etti.