Bakan Pakdemirli 'Patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak' demişti! Alımına başlandı...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söylemişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan tüketimi gerilemiştir. Tüketimin azalması stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmuştur. Bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları ile TMO, üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin patates ve soğan dağıtımına Ramazan ayı öncesi başlanması ile ilgili açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.