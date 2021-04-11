BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan Salı 2021 yayınlanır yayınlanmaz gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Bu haftanın BİM aktüel ürünlerini görerek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler şimdiden alacaklarının listesini yapmak ve tükenmeden gidip almak istiyor. Temizlikten gıdaya, kadın hijyen ürünlerine kadar birçok seçenekte bütçeye uygun fiyatlar var. Güncel BİM aktüel kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.