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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 17:31
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    • 11.04.2021 17:31
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    ! de bu hafta temizlik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!

    Vatandalar merakla bekliyordu ve hemen incelemeye başladı. Özellikle de bu hafta temizlik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Farklı çeşitte pek çok temizlik ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri vatandaşlarla buluşturan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde temel gıda ürünleri de ön plana çıkıyor. Alacaklarınızın listesini yapmak için haberimizden güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan Salı 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan Salı 2021 yayınlanır yayınlanmaz gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Bu haftanın BİM aktüel ürünlerini görerek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler şimdiden alacaklarının listesini yapmak ve tükenmeden gidip almak istiyor. Temizlikten gıdaya, kadın hijyen ürünlerine kadar birçok seçenekte bütçeye uygun fiyatlar var. Güncel BİM aktüel kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 NİSAN SALI 2021

    Vileda ürünleri

        temizlik ürünleri

        makine temizleyici

        oda kokuları

            bulaşık deterjanı

            temizleme seti

            özel tasarım Nutella

                peçete çeşitleri

                hijyenik ped

                temel gıda ürünleri
                    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan Salı 2021! BİM aktüelde bu hafta temizlik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!