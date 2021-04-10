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    • Ekonomi
    • 10.04.2021 14:29
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    • 10.04.2021 14:30
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    3 ay ödemesiz fırsatı bitti bitecek! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! , Akbank, TEB, ,

    Alışveriş ya da çeşitli alanlarda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlar için bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında , TEB, Akbank, , Bankası, ve yer alıyor. İşte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum...

    takvim.com.tr
    3 ay ödemesiz kredi fırsatı bitmek üzere!

    3 ay ödemesiz kredi fırsatı bitti bitecek! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Vakıfbank, Akbank, TEB, Şekerbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ediyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor.Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor. İşte Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranları...

    3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    3 ay ertelemeli kredi vermeye devam eden bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde:

    VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

    Kuurluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakfıbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

    Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.54

    * Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,54'ten başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

    Kredinizi,

    * Aylık eşit taksitli,
    * Artan taksitli
    * Azalan taksitli
    * 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
    * 3 ayda bir eşit taksitli,
    * Son taksit balon ödemeli,
    * Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

    TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

    TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

    TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60

    TEB Kampanya Detayları

    * Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
    * %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
    * Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
    * 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

    * İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
    * Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
    * TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.

        AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

        Akbank'ın ihtiyaç kredisi en fazla 36 ay vade ile kullanabiliyor.. Kredi 3 ay ertelemeli olarak kullanabilir, bu durumda maximum vade 33 olabilir ve 3 ayın sonunda önce erteleme faizini ödemek gerekir. Sonraki ay taksit ödemeleri başlar.

        Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: 2.01'den başlıyor. Tutara göre %1,61'e kadar düşüyor.

        Faiz oranları müşteri skoru ve benzer nedenlerle müşteri özelinde değişebilmektedir.

        Akbank Kredi Koşulları

        Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda İlk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Ertelemeli kredi başvurusu Akbank şubelerinden, Akbank Mobil veya İnternetten ve 444 25 25 Akbank Telefon Şubesi'nden yapılabilir.

        Akbank Mobil ve İnternet'te maksimum 100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank Şubelerine gidilmeden yapılabilir. 100.000 TL üzeri kredi başvuruları için Akbank Şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

        İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

        İş Bankası ihtiyaç kredisine başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

        İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60

        YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

        Yapı Kredi Bankası tarafından uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı ile ihtiyaç kredisine başvuru alınıyor.

        10.000 TL 36 ay 2,44% 50 TL 3,4971% 41,9648% 453,13 TL 16.312,76 TL
        50.000 TL 36 ay 2,22% 250 TL 3,1372% 37,6470% 2.176,83 TL 78.365,88 TL
        100.000 TL 36 ay 1,89% 500 TL 2,6163% 31,3961% 4.094,12 TL 147.388,19 TL

        Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Özellikleri ve Avantajları

        * Uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı
        * Gelir durumunuza göre ön onaylı limit seçeneği
        * İlk taksit ödemesi için 3 aya varan taksit erteleme fırsatı
        * Kapama koşullu kredi: Yapı Kredi'de açık olan kredilerinizi tek kredide birleştirme
        * İpotekli ve diğer teminatlı ihtiyaç kredisi seçenekleri
        * Şubeye gitmeden hızlı ve sorunsuz kredisi başvurusu

            ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

            ING'nin 3 ay erteleme kampanyası 5.001-80.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 30 Nisan 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.

            ING ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,69

            QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

            QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz.

            QNF Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,49

            Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

            Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmaya özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

            Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifi kaçırmayın.

            Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

            Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.

            Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajdan faydalanın.

            3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
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            Haberler Ekonomi 3 ay ödemesiz kredi fırsatı bitti bitecek! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi