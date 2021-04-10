3 ay ödemesiz kredi fırsatı bitti bitecek! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Vakıfbank, Akbank, TEB, Şekerbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ediyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor.Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor. İşte Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranları...

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

3 ay ertelemeli kredi vermeye devam eden bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde:

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Kuurluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakfıbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.54

* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,54'ten başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.