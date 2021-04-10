Yüz binlerce kişiye verilen evde bakım maaşları, her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında ödenmektedir. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilmektedir. Peki, 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? Sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor.

İşte aylık sorgulama işlemine dair bilgiler;