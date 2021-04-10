Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Son eklenenlerle birlikte SGK'nin geri ödeme listesinde 832 kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 9 bin 59 ilaç bulunuyor.