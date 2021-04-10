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    • 10.04.2021 11:51
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    SON DAKİKA: () hastalarının tedavisi için 2020 yılında ilaçlara 5,6 milyar lira kaynak aktardı

    Son dakika haberleri.... Tedavisi en zor hastalıklardan olan için 'de kamu kurumlarının hastalara yönelik ücretsiz sağladığı hizmetler devam ediyor. Soyal Güvenlik Kurumu () kanser hastalarının tedavisi için 2020 yılında 5,6 milyar lira kaynak aktardı. SGK'nin, 2020'deki ilaç harcaması 48,6 milyar lirayı buldu.

    AA
    Kanser hastalarına 2020'de 5,6 milyar lira kaynak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

    Son eklenenlerle birlikte SGK'nin geri ödeme listesinde 832 kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 9 bin 59 ilaç bulunuyor.

    2020'DE 48,6 MİLYAR LİRA DESTEK HARCAMASI
    Kurumun, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen SGK'nin, 2020'deki harcaması 48,6 milyar lirayı buldu.

    6,5 MİLYAR KALP HASTALARINA 5,6 MİLYAR LİRA KANSER HASTALARINA
    İlaç harcamasında 6,5 milyar lira ile kalp-damar hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer alırken, bu grubu 5,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılanlar izledi.

        ÇALIŞMA KAYBI EN AZ YÜZDE 60 OLANLARA GEÇİCİ MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANIYOR
        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarını tedavi sürecinde yalnız bırakmadıklarını belirterek, kanser ilaçlarını SGK'nin ilaç geri ödeme listesine almaya devam ettiklerini söyledi.

        Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve takip işlem bedellerini karşıladıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Kanser hastalarımızın SUT kapsamındaki yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyoruz.

        Hastalara, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti (aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi) sunuyoruz. SGK'ye başvuran kanser hastalarına, 10 yıllık sigortalılık süresi ve en az 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi durumunda tedavi sürecinde malullük aylığı bağlıyoruz."
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser hastalarının tedavisi için 2020 yılında ilaçlara 5,6 milyar lira kaynak aktardı