Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.
Son eklenenlerle birlikte SGK'nin geri ödeme listesinde 832 kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 9 bin 59 ilaç bulunuyor.
2020'DE 48,6 MİLYAR LİRA DESTEK HARCAMASI
Kurumun, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen SGK'nin, 2020'deki harcaması 48,6 milyar lirayı buldu.
6,5 MİLYAR KALP HASTALARINA 5,6 MİLYAR LİRA KANSER HASTALARINA
İlaç harcamasında 6,5 milyar lira ile kalp-damar hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer alırken, bu grubu 5,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılanlar izledi.