Aydem halka arz ne zaman başlayacak? Aydem Enerji halka arz tarihleri hisse fiyatı ne kadar?

Aydem halka arz ne zaman başlayacak? Aydem Enerji halka arz tarihleri belirlendi. Aydem hisse fiyatı ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzında detaylar duyuruldu!
AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN?
40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.
Bu doğrultuda, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olacak.
AYDEM ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.
Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam %18,44 olacak.
Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.