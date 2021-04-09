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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 20:11
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    • 09.04.2021 20:11
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    ne zaman başlayacak? halka arz tarihleri hisse fiyatı ne kadar?

    halka arz tarihleri açıklandı! ne zaman başlayacak? onaylandı ve tarihler belli oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. Peki ne kadar olacak?

    takvim.com.tr
    Aydem halka arz ne zaman başlayacak? Aydem Enerji halka arz tarihleri hisse fiyatı ne kadar?

    Aydem halka arz ne zaman başlayacak? Aydem Enerji halka arz tarihleri belirlendi. Aydem hisse fiyatı ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzında detaylar duyuruldu!

    AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.

    Bu doğrultuda, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olacak.

    AYDEM ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

    Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam %18,44 olacak.

    Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

        AYDEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

        Toplamda 110.000.000 TL; ek satış da dahil olmak üzere 130.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700.000.000 TL olan sermayesi, 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL'ye çıkarılacak.

        Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.
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