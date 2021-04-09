Aydem halka arz ne zaman başlayacak? Aydem Enerji halka arz tarihleri hisse fiyatı ne kadar?

AYDEM ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam %18,44 olacak.

Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.