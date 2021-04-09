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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 08:16
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    • 09.04.2021 08:16
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    SON DAKİKA: Dolarda çözülme sürüyor: 2 haftada 12 milyar dolar satıldı

    Son dakika haberi! 'nda Başkan değişikliğinin ardından ilk işlem günü 22 Mart'ta döviz hesapları bir günde 6.2 milyar dolarla rekor miktarda azalmıştı. Dolarda spekülatif ataklara karşı topyekün reaksiyon hız kesmeden devam etti ve 2 haftada 12 milyar dolar satışı gerçekleşti.

    Dolarda çözülme sürüyor: 2 haftada rekor satış!

    Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan hacimsiz yükselişi satış fırsatına çeviren yerli yatırımcının Türk Lirası varlıklara geçişi son hız devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarının büyüklüğü 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki dönemde yaklaşık 12 milyar dolar azaldı.


    DOLARDA ÇÖZÜLME
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre, söz konusunda döviz hesapları 11 milyar 958 milyon dolar azalarak 243.7 milyar dolara geriledi.


    Bu dönemde bireysel yatırımcının döviz hesaplarında 8 milyar 517 milyon dolar, şirketlerin hesaplarında ise 3 milyar 441 milyon dolar çözülme yaşandı.



        TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI
        Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşın döviz hesaplarının büyüklüğü 157.2 milyar dolara inerken, şirketlerin hesapları ise 86.5 milyar dolara düştü. Başkan değişikliğinin ardından ilk işlem günü 22 Mart'ta döviz hesapları bir günde 6.2 milyar dolarla rekor miktarda azalmıştı.


        Döviz hesaplarını bozduran yerli yatırımcının birikimlerini TL'ye çevirdiği gözlendi. BDDK verilerine göre 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında TL mevduatın büyüklüğü 68 milyar lira artarak 1 trilyon 636 milyar liraya çıktı.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Dolarda çözülme sürüyor: 2 haftada 12 milyar dolar satıldı