SON DAKİKA: Tarihe geçen döviz satışı: 1 günde 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü





VATANDAŞ SATIŞ İÇİN KOŞTU

Döviz hesaplarındaki çözülmede lokomotifliği bireysel yatırımcı yani vatandaş üstlendi. Bireysel yatırımcının 19 Mart'ta 165 milyar 738 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart'ta 4 milyar 648 milyon dolar azalarak, 161 milyar 87 milyon dolara geriledi. Pazartesi günü şirketlere ait döviz hesaplarının büyüklüğü ise 1 milyar 472 milyon dolar azalarak 88 milyar 495 milyon dolara indi.

BOZDURAN TL HESAP AÇTI

Dövizini bozduran vatandaşın aynı gün TL mevduata geçtiği gözlendi. 19 Mart'ta 1 milyar 568 milyon TL olan TL mevduatın büyüklüğü, 22 Mart'ta 52 milyar lira artarak 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Böylece TL mevduatlar tarihin en yüksek seviyesine çıktı.