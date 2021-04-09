9 Nisan anlık altın fiyatları: Çeyrek, gram, yarım, tam altın, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Dün iç piyasada, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 761 liraya, Cumhuriyet altını da 3,024 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğini göstermesinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları, gelen alımlarla yükseldi. İşte çeyrek, gram, yarım, tam altın, cumhuriyet altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 460,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 460,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 458 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 456 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 458 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 814 milyon 157 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 777 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 828 milyon 440 bin lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.