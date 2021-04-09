TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberler Ekonomi Konut fiyatlarını otoparklar düşürecek

'nca yerleşimyerlerinde araçların yolaçtığı park ve trafik sorunlarınınçözümü için otoparklarda yenidüzenlemeye gidilerek binalardakiotopark alanı ayrılması zorunluluğu,sektör tarafından memnuniyetlekarşılandı. Yönetmeliği, özelliklebüyükşehirlerdeki trafik sorununaçözüm için önemli bir adım olarakdeğerlendirenönümüzdekidönemde yönetmeliğin konutfiyatlarını düşürecek şekildegeliştirilebileceğini söyledi.Proje üretim maliyetleri içinde kapalı otoparkların büyük paya sahip olduğunu hatırlatan Durbakayım, "Bu maliyet doğal olarak konut fiyatlarına yansıtılmaktadır. Bu maliyet yansıması, her dairenin büyüklüğü ile birebir orantılıdır. Dolayısıyla 1 otopark tahsis edilen daire ile 2 otopark tahsis edilen daireye yansıyan otopark maliyeti farklıdır" diye konuştu. Durbakayım, bazı ülkelerde otoparkların dairelerden ayrı satıldığını belirterek, otopark ihtiyacı olanların mevcuttaki otoparkları ayrıca alabildiği veya kiralayabildiği bilgisini paylaştı. Otopark maliyetinden arındırılmış konut fiyatlarının daha ulaşılabilir seviyeye gerilediğini anlatan Durbakayım, "Ülkemizde de benzer uygulama hayata geçirilebilir" dedi.