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    Konut fiyatlarını otoparklar düşürecek

    İNDER Başkanı , inşaat maliyetlerinde kapalı otoparkların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bunların konuttan bağımsız olarak satılabilmesi durumunda ev fiyatlarının daha uygun olabileceğini söyledi

    Yavuz Karaman TAKVIM
    Konut fiyatlarını otoparklar düşürecek
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki otopark alanı ayrılması zorunluluğu, sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Yönetmeliği, özellikle büyükşehirlerdeki trafik sorununa çözüm için önemli bir adım olarak değerlendiren İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, önümüzdeki dönemde yönetmeliğin konut fiyatlarını düşürecek şekilde geliştirilebileceğini söyledi.





    FİYATA YANSIYOR
    Proje üretim maliyetleri içinde kapalı otoparkların büyük paya sahip olduğunu hatırlatan Durbakayım, "Bu maliyet doğal olarak konut fiyatlarına yansıtılmaktadır. Bu maliyet yansıması, her dairenin büyüklüğü ile birebir orantılıdır. Dolayısıyla 1 otopark tahsis edilen daire ile 2 otopark tahsis edilen daireye yansıyan otopark maliyeti farklıdır" diye konuştu. Durbakayım, bazı ülkelerde otoparkların dairelerden ayrı satıldığını belirterek, otopark ihtiyacı olanların mevcuttaki otoparkları ayrıca alabildiği veya kiralayabildiği bilgisini paylaştı. Otopark maliyetinden arındırılmış konut fiyatlarının daha ulaşılabilir seviyeye gerilediğini anlatan Durbakayım, "Ülkemizde de benzer uygulama hayata geçirilebilir" dedi.
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