9 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 9 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
9 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,07 artışla 8,13 liradan işlem görüyor. Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru ise 9 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,65, en yüksek 9,73 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı.
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1526
Dolar satış: 8,1612