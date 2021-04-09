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    • 09.04.2021 09:04
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    CANLI kuru: ? , , kaç TL?

    Gündemde ', ne kadar oldu?' sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. ve alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor.Son günlerde durgun bir şekilde hareket eden ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesinde ilerliyor. Peki, ? , Euro, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    9 Nisan Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    9 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 9 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    9 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,07 artışla 8,13 liradan işlem görüyor. Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru ise 9 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,65, en yüksek 9,73 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı.

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1526

    Dolar satış: 8,1612
        Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 9 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?