Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

Vadeli Hesabın Faiz Oranı Nedir?

Vadeli hesabın en çok dikkat edilmesi gereken özelliği faiz oranları. Yine de her bankanın sabit bir faiz oranı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bankaların faiz belirlemek için elinde bulunan belli kurallar mevcut.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının belirlemiş olduğu asgari faiz oranı üzerinden ve azami şartlarla müşterilere sunulacak olan faiz oranları ortaya çıkar. Bankalar aynı zamanda birikimin miktarı ve vadelerin uzunluğuna göre de faiz oranlarında değişiklik yapar. En yüksek mevduat faiz oranlarını öğrenmek için bankaların sunduğu seçenekleri detaylı bir şekilde incelemekte fayda var.