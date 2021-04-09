Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Nisan ayında 92 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli hesabın en çok dikkat edilmesi gereken özelliği faiz oranları. Yine de her bankanın sabit bir faiz oranı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bankaların faiz belirlemek için elinde bulunan belli kurallar mevcut.
İşte 40.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı
İşte 40.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı