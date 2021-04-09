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    • 09.04.2021 09:50
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    40.000 TL’ye 1.861,02 TL faiz kazancı! 92 günlük oranları tavan yaptı! İşte en yüksek faiz veren banka

    92 günlük faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 92 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankacılık işlemlerinin en temel tanımlamalarından biri hesabı. Kolaylıkla açılan ve işlem yapılabilen vadeli mevduat hesaplarının ne olduğunu, nasıl açıldığını, çeşitlerinin neler olduğunu, bankaların verdiği faiz oranlarını, hesap hakkında yapılabilecek işlemleri, vergi kesintilerini, mevduat faiz oranları ve mevduat vadelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte 40.000 TL’ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı.

    takvim.com.tr
    40.000 TL’ye 1.861,02 TL faiz kazancı! 92 günlük vadeli mevduat oranları tavan yaptı!

    Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Nisan ayında 92 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli hesabın en çok dikkat edilmesi gereken özelliği faiz oranları. Yine de her bankanın sabit bir faiz oranı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bankaların faiz belirlemek için elinde bulunan belli kurallar mevcut.

    İşte 40.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı

    İşte 40.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı

        İşte 40.000 TL'ye 92 günlük vadeli mevduat faiz oranı kazancı

        Vadeli Hesap Nedir?

        Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

        Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

        Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

        Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

        Vadeli Hesabın Faiz Oranı Nedir?

        Vadeli hesabın en çok dikkat edilmesi gereken özelliği faiz oranları. Yine de her bankanın sabit bir faiz oranı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bankaların faiz belirlemek için elinde bulunan belli kurallar mevcut.

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının belirlemiş olduğu asgari faiz oranı üzerinden ve azami şartlarla müşterilere sunulacak olan faiz oranları ortaya çıkar. Bankalar aynı zamanda birikimin miktarı ve vadelerin uzunluğuna göre de faiz oranlarında değişiklik yapar. En yüksek mevduat faiz oranlarını öğrenmek için bankaların sunduğu seçenekleri detaylı bir şekilde incelemekte fayda var.

        Vadeli Hesaptan Para Çekebilir miyim?

        Vadeli mevduat hesaplarındaki en büyük kural, vade süresi dolmadan önce paraların çekilememesi. Uygulanan faiz oranlarının belli miktarlarda ilerlemesi ve vadeler dahilinde kâr elde ettirmesi için bozulmadan hesapta birikimin tutulması gerekiyor.

        Bu yüzden de genelde çok uzun vadeler yerine, ortalama düzeyde vade süreleri müşteriler tarafından tercih edilmekte.

        Önceden de belirtildiği üzere, bir günlük vade imkanı sunan hesaplarda istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz. Bu durumda da faizler diğer seçeneklere göre çok daha küçük olacak. Aynı zamanda acil para ihtiyaçları için en çok tercih edilen vade süreleri arasında 1 ay ile 3 ay da yer alıyor. Yine günlük kadar olmasa da 1 yıllık vadelerden daha az faiz getirisi bulunur.
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        Haberler Ekonomi 40.000 TL’ye 1.861,02 TL faiz kazancı! 92 günlük vadeli mevduat oranları son dakika tavan yaptı! İşte en yüksek faiz veren banka