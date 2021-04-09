Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay;
TOGG DOĞRU YOLDA DEMEKTİR
TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi. Başlık zaten her şeyi özetliyor. Otomobil denince akla ilk gelen ülke Almanya'dan bir gazete bunları yazıyorsa TOGG doğru yolda demektir.
TOGG EMİN ELLERDE
Tek şarjla 500 kilometreden fazla menzile ulaşacak ve yarım saat içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek TOGG araçlarının tasarımı da emin ellerde. Volkswagen ve Mercedes- Benz'in dünyaca ünlü eski baş tasarımcısı Murat Günak, 'TOGG'un 'tasarım lideri' olarak göreve başladı.