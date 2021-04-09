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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 08:56
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    • 09.04.2021 09:00
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    basınında gündem SİHA'lardan sonra TOGG! Yabancı markalara karşı rakip olabilecek

    Dağlık Karabağ'daki üstün başarısının ardından SİHA'ları gündeminden düşürmeyen basını TOGG için övgüler yağdırdı. Konuyu köşesine taşıyan yazaarı , "Başkan 'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay; TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay;

    TOGG DOĞRU YOLDA DEMEKTİR
    TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi. Başlık zaten her şeyi özetliyor. Otomobil denince akla ilk gelen ülke Almanya'dan bir gazete bunları yazıyorsa TOGG doğru yolda demektir.

    TOGG EMİN ELLERDE
    Tek şarjla 500 kilometreden fazla menzile ulaşacak ve yarım saat içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek TOGG araçlarının tasarımı da emin ellerde. Volkswagen ve Mercedes- Benz'in dünyaca ünlü eski baş tasarımcısı Murat Günak, 'TOGG'un 'tasarım lideri' olarak göreve başladı.

        Bursa-Gemlik'te kurulan TOGG fabrikasının 4 binden fazla insana istihdam sağlaması da önemli. 2022 yılında piyasaya sürülecek ilk model C segmenti SUV araçla birlikte, elektrikli otomobil devriminde biz de yarışa dahil olacağız.

        Bundan iyi bir zamanlama olamazdı. Eğer fiyat ve kalite dengesini sağlarsak ülkemizde otomobil fabrikası açmaktan vazgeçenlere yanıt da vermiş olacağız. Tıpkı SİHA'larda yaptığımız gibi. Ne demişler; kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

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