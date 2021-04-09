Bundan iyi bir zamanlama olamazdı. Eğer fiyat ve kalite dengesini sağlarsak ülkemizde otomobil fabrikası açmaktan vazgeçenlere yanıt da vermiş olacağız. Tıpkı SİHA'larda yaptığımız gibi. Ne demişler; kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

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