Deprem üzerine deprem var! Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! 9 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının açıklanmasından sonra detaylar belli oldu. Bu anlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
20.000 TL 32 GÜN MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ
Fibabanka
Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,50
Net Getiri:
327,32 ₺
Toplam Kazanç:
20.327 ₺
Odeabank
Odeabank Oksijen Dinamik Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺
ING
ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺
Alternatif Bank
Alternatif Bank VOV Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 19,00
Net Getiri:
318,99 ₺
Toplam Kazanç:
20.319 ₺