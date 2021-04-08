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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 07:12
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    • 09.04.2021 07:13
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    Deprem üzerine deprem var! Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! 9 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

    depremi: Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Nisan 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

    takvim.com.tr
    Deprem üzerine deprem var! 8 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

    Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının açıklanmasından sonra detaylar belli oldu. Bu anlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    20.000 TL 32 GÜN MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ

    Fibabanka

    Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 19,50

    Net Getiri:

    327,32 ₺

    Toplam Kazanç:

    20.327 ₺

    Odeabank

    Odeabank Oksijen Dinamik Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 19,00

    Net Getiri:

    318,99 ₺

    Toplam Kazanç:

    20.319 ₺

    ING

    ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 19,00

    Net Getiri:

    318,99 ₺

    Toplam Kazanç:

    20.319 ₺

    Alternatif Bank

    Alternatif Bank VOV Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 19,00

    Net Getiri:

    318,99 ₺

    Toplam Kazanç:

    20.319 ₺

        Halkbank

        Halkbank E-Vadeli Mevduat

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 17,75

        Net Getiri:

        297,67 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.298 ₺

        Hsbc

        Hsbc E Mevduat

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 16,50

        Net Getiri:

        276,68 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.277 ₺

        Akbank

        Akbank Direkt Vadeli Hesap

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 16,00

        Net Getiri:

        268,35 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.268 ₺

        Denizbank

        Denizbank E-Mevduat

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 16,00

        Net Getiri:

        268,35 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.268 ₺

        Yapı Kredi

        Yapı Kredi Vade Dönüşüm

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 16,00

        Net Getiri:

        266,52 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.267 ₺

        CEPTETEB

        CEPTETEB Vadeli Hesap

        Yıllık Faiz Oranı:

        % 16,00

        Net Getiri:

        266,52 ₺

        Toplam Kazanç:

        20.267 ₺

            Enpara.com

            Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı

            Yıllık Faiz Oranı:

            % 15,50

            Net Getiri:

            259,86 ₺

            Toplam Kazanç:

            20.260 ₺

            İş Bankası

            İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

            Yıllık Faiz Oranı:

            % 12,80

            Net Getiri:

            214,22 ₺

            Toplam Kazanç:

            20.214 ₺

            CEPTETEB

            CEPTETEB Marifetli Hesap

            Yıllık Faiz Oranı:

            % 7,50

            Net Getiri:

            125,43 ₺

            Toplam Kazanç:

            20.125 ₺

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Deprem üzerine deprem var! Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! 9 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...