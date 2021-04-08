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    • Ekonomi
    • 08.04.2021 15:57
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    • 08.04.2021 15:57
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    8 Nisan maaşı (parası) yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne zaman yatar?

    maaşı yatan iller 8 Nisan günü araştırılan konuların başında geliyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce aile faydalanıyor. Ödemeler düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı ise merak ediliyor. Peki, 8 Nisan yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    8 Nisan evde bakım maaşı parası yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne zaman yatar?

    8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için evde bakım maaşlarını binlerce aile alıyor. 8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte evde bakım maaşına dair merak edilen bilgiler...

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        8 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

        Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 8 Nisan evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne zaman yatar?