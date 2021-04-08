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    • 08.04.2021 12:54
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    ürünler kataloğu 9 Nisan 2021! BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinde fırsatlar!

    Merakla beklenen ürünler kataloğu 9 Nisan 2021 yayınlandı ve vatandaşlar hemen incelemeye başladı. Özellikle anne adayları ve bebeği olan ailelerin ilgisini çekecek ürünler var. Bebek ürünlerindeki çeşitlilik bütçeye uygun fiyatlarla yarın satışa sunulacak. Her Salı ve Cuma günü BİM aktüel ürünlerini satışa sunuyor ve stoklarla sınırlı olduğu için kısa zamanda tükeniyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinde fırsatları kaçırmamak isteyenler güncel kataloğu haberimizden inceleyerek yarın erken saatlerde marketten ihtiyaçlarını alabilir.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan 2021 yine dopdolu ve gündemde yoğun ilgi görüyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinin yaptığı kampanyalar yakından takip ediliyor. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ihtiyaçlarına dair her şey var. Güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 NİSAN 2021

    Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı 1.999 TL, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 99,90 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1.499 TL fiyatı ile satışta olacak.

    Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 46,90 TL
    Chef's Wok Tava 49,90 TL
    Dexim Powerbank 10.000 mAh 49,90 TL
    Yaka Mikrofonu 29,90 TL

    Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL
    Bonera Döküm Kek Kalıbı 49,90 TL
    Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
    SCHWARTZ Kahve Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL
    Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL
    Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 14,90 TL
    LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 6,95 TL

        Erzak Kabı 12 Litre 18,90 TL
        Melamin Kaşıklık 7,95 TL
        Saklama Kabı 3'lü 11,90 TL
        Çift Yönlü Bebek Arabası 399 TL
        Çocuk Ahşap Masa Sandalye Seti 139 TL
        Pilsan Pratik Mama Sandalyesi 69,90 TL

        Pilsan Sallanan At 79,90 TL
        Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL
        Küvet ve File Seti 39,90 TL
        Kanguru 49,90 TL
        Pilsan İlk Arabam 49,90 TL
        Oval Örgü Sepet 13,90 TL

        Silikon Mama Önlüğü 14,90 TL
        Çocuk Yatak Altı Düzenleyici 17,90 TL
        Pilsan Sevimli Hayvanlarım 35,90 TL

        Sırt Çantalı Hamur Seti 29,90 TL
        Karma Koli Oyuncaklar 14,90 TL
        3 Boyutlu Oyuncak Karton Ev 14,90 TL
        Top Çıngırak 6,95 TL
        İlk Kitaplarım 3,50 TL
        İlk Okuma Kitaplarım Serisi 4,95 TL
        Koordinasyon Oyunu 29,90 TL
        Altını Islatan Bebek 36,90 TL
        Ahşap Yap Boz Tren 37,90 TL
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        Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan 2021! BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinde fırsatlar!