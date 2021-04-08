BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan 2021 yine dopdolu ve gündemde yoğun ilgi görüyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinin yaptığı kampanyalar yakından takip ediliyor. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ihtiyaçlarına dair her şey var. Güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.