BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan 2021 yine dopdolu ve gündemde yoğun ilgi görüyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinin yaptığı kampanyalar yakından takip ediliyor. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan BİM aktüel ürünlerde bu hafta bebek ihtiyaçlarına dair her şey var. Güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 NİSAN 2021
Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı 1.999 TL, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 99,90 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1.499 TL fiyatı ile satışta olacak.
Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 46,90 TL
Chef's Wok Tava 49,90 TL
Dexim Powerbank 10.000 mAh 49,90 TL
Yaka Mikrofonu 29,90 TL
Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL
Bonera Döküm Kek Kalıbı 49,90 TL
Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
SCHWARTZ Kahve Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL
Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 14,90 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 6,95 TL