3 ay geri ödemesiz Vakıfbank 0 araç kredisi almak için şartlar

3 ay geri ödemesiz Vakıfbank 0 araç kredisi almak için şartlar belli oldu.

Bu şartlar;Nihai fatura değerleri 120 bin TL üzerinde olan araçlar, bedelin 120 bin TL ye kadar olan kısmı için yüzde 70 oranında, 120 bin TL üzerinde olanlar için yüzde 50 oranında kredi verilecek.

Nihai fatura değerleri 120 bin TL ve altında olan araçlar için 60 ay vade uygulanacak.

Nihai fatura değerleri 120 bin TL ile 300 bin TL arasında olan araçlar için 48 ay vade uygulanacak.

Nihai fatura değerleri 300 ila 750 bin TL arasında olan araçlar için 36 ay vade uygulanacaktır.

Nihai fatura değerleri 750 bin TL ve üzerinde olan araçlar için 24 ay vadenin üstüne çıkmayacak şekilde vade imkanları verilecektir.