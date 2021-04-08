Ev almak gibi araba almayı da kolaylaştıran bankalar, taşıt kredileri ile gündeme gelmiştir. İnsanların son dönem olmazsa olmazlarından biri de arabadır. Yaşanan bu zorlu günlerde Vakıfbank yeniden vatandaşlar için müjdeli haberleri vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Kişiler bir yandan Vakıfbank 0 kilometre taşıt kredisini özelliklerini incelerken bir yandan maliyet oranlarının, krediden kimlerin hangi koşullar ile faydalanacağı, yüzde kaç faiz oranı uygulanacağı ve ödemelerin detaylarını inceliyor.
Kampanya Koşulları:
Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için % 50'sine kadar kredi kullandırılabilir.
Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.
Vakıfbank otomobil kredisi özellikleri
Vakıfbank 0 araç kredisi vereceğini duyurduktan sonra vatandaşlar bu kredinin özelliklerini araştırmaya başladı.
Banka tarafından açıklanan özelliklere bakılacak olursa;
Ödeme konusunda isteyenler aylık olarak eşit taksit ödemeleri verebilecekler.
3 ay geri ödemesiz olarak aylık eşit taksit imkanlı
3 ayda bir eşit olacak şekilde taksit ödemeli
Son taksit kısmı balon ödemeli
Değişken oranlar ile geri ödemeli olarak ödemeler sunulacak.