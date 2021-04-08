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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 07:14
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    • 09.04.2021 07:14
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    başvuranlara aylık 3.000 TL'den fazla ödeme yapacak! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! Başvuru netleşti!

    Koronavirüs salgını süresince pek çok vatandaş, ekonomik olarak zorlanmaya başlayınca, 'dan haberler peş peşe gelmeye başladı. Gelen son bilgiye göre İŞKUR iş edindirme kurslarına katılan bireylere günlük olarak 110 TL ödeme yapılacak. İşbaşı eğitim programlarına katılma koşullarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 şehirde bulunan İŞKUR müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilmektedirler.

    takvim.com.tr
    Başvuru netleşti! İŞKUR başvuranlara aylık 3.000 TL'den fazla ödeme yapacak!

    İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler. İŞKUR, vatandaşlar için iş edindirme kurslarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları, kursiyerlere pek çok konuda avantaj sağlıyor.

    İŞKUR EV HANIMLARINA/ANNELERE KURS DESTEĞİ!

    Ev hanımlarına verilen günlük destek parası araştırılmaya başlandı Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR hazırladığı Anne Projesi ile birlikte annelere günlük 108,68 lira ödeme yapacağını açıkladı. İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar. İŞKUR'un annelere verdiği destek parası ne kadar tartışılıyor.

    İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?

    İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9.000 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aylık 3.000 lirayı geçebileceğini belirtelim. İŞKUR'da mesleki eğitim kurslarına başlayan annelere 3 aylık kursun ardından destek parası verilecek. Fakat İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.

        KADINLAR DAHA ÇOK BAŞVURUYOR

        Kadınların yanı sıra, iş arayan gençlerin başvurusu da her geçen gün artmaya devam ediyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları, kursiyerlere pek çok konuda avantaj sağlıyor. Çeşitli noktalarda vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan kurslar sayesinde hem istihdam sağlanıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

        MESLEK EĞİTİM KURSLARININ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İŞKUR'un düzenlediği kurslara başvuruda bulunmak için birtakım başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. İşte başvuru şartları:

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
        15 yaşını tamamlamış olmak,
        Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
        Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
        İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
        Emekli olmamak,
        Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

        Yapılan açıklamanın devamında ise, başvuruların 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine direkt olarak yapılabileceği ifade edildi.

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

        İşbaşı Eğitim Programı nedir? İŞKUR'a kayıt yapan ve işsiz kişilerin alabileceği programlar; bu kişilerin teorik eğitim alarak mesleki deneyimlerinin artması, çalışma ortamına uyum sağlaması ve mesleği çalışarak öğrenmesini sağlayan bir programdır. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'na katılacak kişiler, yeni işlerini İŞKUR aracılığı ile bulacakları gibi kendileri de bulabilirler.

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR SÜRER?

        İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'nın süresi nedir, ne zaman iş sahibi olunur araştıran adaylar İŞKUR'a ilanlarını takip ediyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kaç saat sürüyor, programlara katılacak adaylar için oldukça önemli bir konu. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla hergün 5 -8 saat aralığında sürüyor. Özellikle programlar haftada 45 saati aşmayacak şekilde programlanıyor.

        ANNEYE BAKIM PARASI

        İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor.

        İŞBAŞI EĞİTİMİ HANGİ İHTİYAÇLARI KARŞILAR?

        İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

        1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,

        2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

        3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,

        4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

        5. Genel sağlık sigortası primi,

        6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

        Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

        İŞBAŞI EĞİTİMİ BAŞVURUSU

        İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.

        İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ

        https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/mesleki-egitim-kurslari/

        https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/isbasi-egitim-programlari/
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        Haberler Ekonomi İŞKUR başvuranlara aylık 3.000 TL'den fazla ödeme yapacak! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! Başvuru netleşti!