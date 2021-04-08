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    • Ekonomi
    • 08.04.2021 09:14
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    • 08.04.2021 09:14
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    8 Nisan döviz kuru | ne kadar oldu? , , kaç TL?

    Sabah saatlerinden itibaren '8 Nisan , ne kadar oldu?' sorusu araştırılıyor. Dolar ve alım satımı yapmak isteyen kişiler döviz kurunda yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Dolar dün kuru 8,14 seviyesinde kapatırken, bugün sabah saatlerinde yakın seviyelerde hareket ediyor. Peki, , Euro, kaç TL? İşte son dakika haberinbin detayları...

    takvim.com.tr
    8 Nisan Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    8 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 8 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    8 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    Dolar, 8 Nisan 2021 sabahında 8,16 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL 8,1643 lira alış fiyatı, 8,1747 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,7083 lira alış fiyatı, 9,7401 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1542

    Dolar satış: 8,1615
        Haberler Ekonomi 8 Nisan döviz kuru | Dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?