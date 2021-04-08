8 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 8 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
8 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
Dolar, 8 Nisan 2021 sabahında 8,16 lira bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL 8,1643 lira alış fiyatı, 8,1747 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,7083 lira alış fiyatı, 9,7401 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1542
Dolar satış: 8,1615