Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Ripple'ın keşfi zorunlu kılma hareketi yargıç tarafından onaylandı. Ripple'ın avukatları, XRP'nin Bitcoin ve Ethereum'a benzer olduğunu iddia ederek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onlar hakkındaki belgelerini de mahkemeye sunmasını istemişti.

"Cardano ekosistem girişim fonu (cFund) COTI'ye küresel ödemeler için yatırım hamlesini açıkladı. Bu yeni hareket, her iki tarafın da kullanıcılara yeni ürün ve hizmetler sunmak için iş birliği yaptığı anlamına geliyor. Ayrıca COTI yönetiminin de haberi onayladığını bildirildi.

"'CoinShares Physical Litecoin' olarak adlandırılan ürün, Avrupa'da düzenlenmiş bir borsada piyasaya sürülen ilk Litecoin tabanlı yatırım ürünlerinden birisi oldu.