Yüzde 10 ile 450 liradan fazla artış yaşanabilir! Ek ödeme tutarı son dakika artacak mı? Emekliler için karar alındığı an...

Emekliler "Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak etmeye başladı. Ek ödeme tutarının yüzde 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün milyonlarca emekli adına açıklama da bulunarak yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çekti. Emekliler ve çalışanlar 2006 yılına kadar yapmış oldukları harcamalar için aldıkları fişler üzerinden vergi iadesi alıyordu. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor.
SON GELİŞMELER
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın artırılmasını istiyor.
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.
EN ÇOK 690 TL
Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
TAKVİM Gazetesi'ni arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi 268 liradan başlarken, 2 bin lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 80 lira. Müjde bekliyoruz" diyor.