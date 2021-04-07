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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 10:56
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    • 07.04.2021 10:56
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    ürün fırsatları raflarda! 'ta bu hafta hangi indirimler var?

    yla satışa sunulan ürünler merak ediliyor. Sabah saatleriyle birlikte ürünlerin listesi ve mevcut indirimler fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Ev aksesuar ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, TV Ünitesi ve Orta Sehpa en gözde ürünler arasında bulunuyor. İşte 7 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta Darbeli Matkap, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Miss Cleopatra Kil Maskesi Çeşitleri, Hero Baby Kavanoz Mama, Nestle Beyaz Kurabiyeli Çikolata, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet ürünleri satışa sunuldu. İşte ürünlerin listesi...

    ŞOK 7 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

    TV Ünitesi
    • Genişlik: 150 cm
    • Derinlik: 30cm
    • Yükseklik: 44 cm
    • Demonte teslim edilir
    • Kurulum ekipmanları dahildir
    • Gold PVC bant kaplama

    Alcatel Tablet

    Smart Tab 7''16 GB Wifi Tablet
    • 600x1024 px çözünürlük
    • Wifi
    • 2 mp Ön, 2 mp arka kamera
    • 2580 mAh Pil
    Stok 4.500 adet

        Tornavida Seti
        • 2+1
        • 1 adet düz uçlu
        • 1 adet yıldız uçlu tornavida
        • 1 adet kontrol kalemi

        Topraklı Priz Lamba Anahtarı
        • Çarpılmaları ve kısa devreyı önleyici kablo kılıf güvenlik yuvaları
        • 850 derece V2 yanmazlık

        Nestle
        Damak 63 gr
        • İnci /Gece
            Haberler Ekonomi ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğu ürün fırsatları raflarda! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?