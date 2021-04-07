ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta Darbeli Matkap, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Miss Cleopatra Kil Maskesi Çeşitleri, Hero Baby Kavanoz Mama, Nestle Beyaz Kurabiyeli Çikolata, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet ürünleri satışa sunuldu. İşte ürünlerin listesi...
ŞOK 7 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
TV Ünitesi
• Genişlik: 150 cm
• Derinlik: 30cm
• Yükseklik: 44 cm
• Demonte teslim edilir
• Kurulum ekipmanları dahildir
• Gold PVC bant kaplama
Alcatel Tablet
Smart Tab 7''16 GB Wifi Tablet
• 600x1024 px çözünürlük
• Wifi
• 2 mp Ön, 2 mp arka kamera
• 2580 mAh Pil
Stok 4.500 adet