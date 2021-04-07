Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı. Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır taşıtlarla beraber ikinci el vasıtaların maliyetleri de çoğalmaya başladı. İkinci el otomobillerin maliyetleri klasiğin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el araba satış oranı evvelki aylara göre düştü, otomobil severler rotayı sıfır arabaya çevirdi. İşte 2021 Kia, Reno, Fiat ve Dacia fiyat listesi...
SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL
Kampanyalı fiyat - 156.500 TL
DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL
Kampanyalı fiyat - 179.000 TL