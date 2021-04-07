'NİSAN MAYIS AYLARINDA FİYATLAR ARTABİLİR'

Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ''Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir.

Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır'' dedi.