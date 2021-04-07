7 Nisan Çarşamba BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054833 1,71 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050798 1,62 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,103780 1,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,056686 1,11 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099351 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010220 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010284 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022829 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020106 1,70 VEM Birinci Değişken EYF 0,048930 0,79 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,122762 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081475 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,110351 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030728 0,23 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027855 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013672 0,04 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015351 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048741 0,84 VEM Altın Katılım EYF 0,050617 0,83 ZEM Altın Katılım EYF 0,048499 0,80 HEM Altın Katılım EYF 0,029910 0,78 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044539 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026685 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,025687 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,074160 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078257 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,070414 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019340 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010038 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054673 -1,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070028 -1,62 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034780 -1,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079598 -1,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132108 -1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027384 -0,91 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016293 -0,85 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034487 -0,83 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031496 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085596 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028354 -1,54 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040797 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049337 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070067 -1,05 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039984 -0,78