WIN coin nedir? WIN coin fiyatları ne kadar? WINk projesi nedir?

WIN coin nedir? WIN coin fiyatları ne kadar? WINk projesi son günlerin merak edilen kripto paralarından birisi oldu. USDT işlem çiftinde en düşük fiyattan işlem gören coin olma özelliğine sahip olan WINk özellikle oyun sektöründe dikkat çekiyor. İşte WIN coin hakkında merak edilenler!
WIN COİN NEDİR?
WINk, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN token'ını kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmelerini ve pay almalarını sağlayan oyun platformudur. Ayrıca birincil blok zinciri ekosistemi, Tron blok zinciri etrafında toplanmıştır. Davranışsal madencilik, yenilikçi token ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmalarının, dApp'ler oluşturmalarını sağlamak için yüksek kaliteli merkezi olmayan oyun deneyimi sağlayan bir ekosistem sunmayı amaçlar.
Ayrıca, geliştiricilerin, benimsemeyi teşvik eden merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) oluşturmalarına ve son kullanıcıları WINk ekosistemine aktif paydaşlar olarak katılmaya teşvik etmelerine olanak tanır. WIN Coin TRON üzerinde çalışan TRC-20 token'ıdır. WINk platformunda, geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için WIN token'ları kullanılır.
WINk PROJESİ NEDİR?
Denetlenebilir akıllı sözleşmeler: Oyunların arka ucu herkesin görebileceği bir akıllı sözleşmede konuşlandırıldığı için akıllı sözleşmeler denetlenebilir. Örneğin, çevrimiçi kumarhanelerde şeffaflık açısından büyük faydalar sağlayabilir.
Saklama: Çoğu oyun, kullanıcıların fonlarının tam velayetini korumasına izin verir.
Token ödülleri: Kullanıcılar, oynadıkları için şifreleme token'ları ve diğer ödülleri alacaktır.
Etkinlikler: Topluluğun katılımını sağlamak için sosyal özellikler ve özel etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Ortaklıklar: DApp gelişimini ve kullanım genişlemesini desteklemek için TRON ve BitTorrent aracılığıyla isim-marka ortaklıkları.