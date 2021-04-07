WIN coin nedir? WIN coin fiyatları ne kadar? WINk projesi nedir?

WIN COİN NEDİR?

WINk, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN token'ını kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmelerini ve pay almalarını sağlayan oyun platformudur. Ayrıca birincil blok zinciri ekosistemi, Tron blok zinciri etrafında toplanmıştır. Davranışsal madencilik, yenilikçi token ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmalarının, dApp'ler oluşturmalarını sağlamak için yüksek kaliteli merkezi olmayan oyun deneyimi sağlayan bir ekosistem sunmayı amaçlar.

Ayrıca, geliştiricilerin, benimsemeyi teşvik eden merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) oluşturmalarına ve son kullanıcıları WINk ekosistemine aktif paydaşlar olarak katılmaya teşvik etmelerine olanak tanır. WIN Coin TRON üzerinde çalışan TRC-20 token'ıdır. WINk platformunda, geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için WIN token'ları kullanılır.