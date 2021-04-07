On binlerce kişiye müjde! Kredi borçları 4 taksite bölünecek

Meclis'e sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına yönelik de yapılandırma imkanı getiriliyor.
KRİTİK TARİH 31 ARALIK
Uzun süredir gündemde olan borç yapılandırma uygulaması ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.
ÜÇ AYLIK BAŞVURU SÜRESİ
31 Aralık itibariyle ödenmeyen borçlara yönelik yapılandırma için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırılacak kredilerde farklı oranlarda basit usulde faiz uygulanacak.