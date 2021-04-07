Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 olarak kayıtlara geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 43 bin 848 ton, dış hatlarda 183 bin 384 ton, toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.