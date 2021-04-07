Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 olarak kayıtlara geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 43 bin 848 ton, dış hatlarda 183 bin 384 ton, toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2 MİLYON 212 BİN 670 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
İstanbul Havalimanı'nda martta iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 4 bin 741, dış hatlarda 12 bin 721 olmak üzere toplamda 17 bin 462'ye ulaştı.
Söz konusu havalimanında martta iç hatlarda 561 bin 980, dış hatlarda 1 milyon 650 bin 690 olmak üzere toplam 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi.
Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise martta 3 bin 402 uçak trafiği oldu.
Böylece bu iki havalimanında toplam 20 bin 864 uçak trafiği gerçekleşti.