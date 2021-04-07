2019'da uygulanmaya başlanmıştı! 2 yılda 761 milyon TL tasarruf

ZORUNLU HALEDE

Adalet Bakanlığı, e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sundu. 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.