2019'da uygulanmaya başlanmıştı! 2 yılda 761 milyon TL tasarruf

Adalet Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal sürecin hızlanmasını ve tasarruf edilmesini sağlıyor. Kâğıt israfı önlenerek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.
Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Böylece, 34 bin 969 ağaç kesilmekten kurtarıldı. E-tebligattan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu.
E-tebligatla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatla zaman kaybının önüne geçiyor.