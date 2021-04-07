Emekliler merakla bekliyordu...3 aylık veriler açıklandı: Emekliye en az 3.132 TL

Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.
Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak.
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.
Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak.
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.
3 VERİ DAHA VAR
Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek.
Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4 bin 141, memur emeklisi maaşı da 3 bin 132 liraya ulaşacak.
Bu rakamlar artacak.
562 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. 2 çocuklu 562,77 lira alacak.