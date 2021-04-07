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    Emekliler merakla bekliyordu...3 aylık veriler açıklandı: Emekliye en az 3.132 TL

    Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı çıktı. En düşük maaş memurda 4 bin 141, emeklide 3 bin 132 lira olacak... Emeklilerin kesin zam oranları Temmuz'da açıklanacak. 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.

    Emekliye en az 3.132 TL
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    Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.

    Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak.

    İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.

        Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.

        3 VERİ DAHA VAR


        Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek.

            Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4 bin 141, memur emeklisi maaşı da 3 bin 132 liraya ulaşacak.

            Bu rakamlar artacak.

            562 TL AİLE YARDIMI


                Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.

                Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. 2 çocuklu 562,77 lira alacak.
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                Haberler Ekonomi Emekliler merakla bekliyordu...3 aylık veriler açıklandı: Emekliye en az 3.132 TL