Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! kira kontratları için artış belli oldu... Bu yıl kira zammı yüzde 13

    Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayındaki kira artışı belli oldu. Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 13.18 zam yapılabilecek.

    Kiraya en çok yüzde 13 zam
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat!

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayındaki kira artışı belli oldu.

    Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 13.18 zam yapılabilecek.

        Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.18'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, kirada bu ay azami artış oranı olarak uygulanacak.

        Ev sahibi kiracıdan yüzde 13.18'den daha fazla zam isteyemeyecek.

        Buna göre, bin liralık kira en çok bin 131, bin 500 liralık kira bin 697, 2 bin liralık kira 2 bin 263 lira olacak.

            ESKİ SİSTEME GÖRE % 17


            Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu.

            2 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi.

                Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 17.04 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 17 artışla yenilenecekti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! 2021 kira kontratları için artış belli oldu... Bu yıl kira zammı yüzde 13