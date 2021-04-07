Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat!
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayındaki kira artışı belli oldu.
Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 13.18 zam yapılabilecek.
Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat!
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayındaki kira artışı belli oldu.
Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 13.18 zam yapılabilecek.
Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.18'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, kirada bu ay azami artış oranı olarak uygulanacak.
Ev sahibi kiracıdan yüzde 13.18'den daha fazla zam isteyemeyecek.
Buna göre, bin liralık kira en çok bin 131, bin 500 liralık kira bin 697, 2 bin liralık kira 2 bin 263 lira olacak.
ESKİ SİSTEME GÖRE % 17
Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu.
2 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 17.04 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 17 artışla yenilenecekti.